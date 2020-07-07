وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

أسفر خطأ فادح، تكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة بدبي، عن وقوع حادث بليغ، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بإصابات خطرة، وذلك بسبب توقف حافلة في وسط شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة انفجار أحد إطاراتها، واصطدام شاحنة نقل نفايات بها من الخلف.

وقال مصدر أمني إن الحادث وقع في الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم، حين انفجر إطار حافلة ثقيلة أثناء سيرها على شارع الشيخ محمد بن زايد في منطقة اختصاص القصيص، فتوقف السائق وسط الطريق دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، وفي هذه الأثناء قدمت مركبة ثقيلة (شاحنة نقل نفايات)، فاصطدمت بها من الخلف، ليتوفى شخصان بالشاحنة، ويصاب خمسة آخرون بالحافلة، لافتاً إلى أن الدوريات المختصة انتقلت فوراً إلى المكان لتأمين حركة السير، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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