موظف يحتال على إفريقي بشهادات كف بحث مزورة

المصدر: محمد فودة ■دبي

زعم موظف (عربي) قدرته على المساعدة في إلغاء بلاغات وتعاميم جنائية بحق شخص (إفريقي)، وزوّر خمس شهادات كف بحث مطبوعة على أوراق تحمل شعار الشرطة، وسجل فيها بلاغات قام بتأليفها بنفسه، باعتبارها مقيدة ضد الرجل (الإفريقي) ثم ذيل تلك الشهادات بتواقيع ضباط وهميين، بدعوى أنه تم إلغاء البلاغات والتعاميم، وحصل في مقابل حيلته على 35 ألف درهم من وسيط طلب منه تنفيذ هذه المهمة.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن صديقه منذ تسع سنوات (آسيوي)، سأله ما إذا كان بإمكانه إصدار شهادات كف بحث جنائي لصالح شخص (إفريقي)، فردّ عليه المتهم بالنفي، رغم قدرته على ذلك. وقال المتهم إن صديقه الآسيوي عرض عليه مبلغاً مالياً مقابل السعي لإصدار شهادة كف البحث، فأغرته النقود خصوصاً في ظل مروره بضائقة مالية، ووافق على منحه الشهادات التي يريدها وتفتق ذهنه عن حيلة يخدع بها صاحبه، خصوصاً في ظل إصراره عليه تقديم هذه الخدمة بمقابل جيد.

وأضاف أنه في ظل الإلحاح عليه قام بتزوير خمس شهادات كف بحث بحق الرجل المطلوب، لافتاً إلى أن جميع البيانات الموجودة بها لا تخص البلاغات المقيدة ضد الرجل المشار إليه وإنما قام بتأليفها من تلقاء نفسه، وطبعها على أوراق تحمل شعار الشرطة، ومن ثم قام بتذيلها بتوقيعات ضباط وهميين.

وأشار إلى أنه سلم تلك المحررات المزوّرة إلى صديقه على ثلاث دفعات، ثم فوجئ باتصال من مركز الشرطة المختص، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف في محضر الاستلال بجريمته وأنه تقاضى مبالغ مالية من صديقه مقابل تنفيذ هذه المهمة، وتم إحالته إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات حيث تجري محاكمته.

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