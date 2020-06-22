قصة جريمة.. احتيال تحت إلحاح الضحية

المصدر: محمد فودة - دبي

ادعى موظف عربي قدرته على المساعدة في إلغاء بلاغات وتعاميم جنائية بحق شخص إفريقي، وزور خمس شهادات كف بحث مطبوعة على أوراق تحمل شعار الشرطة، وسجل فيها بلاغات قام بتأليفها بنفسها، باعتبارها مقيدة ضد الرجل الإفريقي ثم ذيل تلك الشهادات بتواقيع ضباط وهميين، بدعوى أنه تم إلغاء البلاغات والتعاميم، وحصل في مقابل حيلته على 35 ألفاً من وسيط طلب منه تنفيذ هذه المهمة، بل أصر عليه للقيام بذلك، ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم ارتكاب جناية التزوير وجنحة الاحتيال.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن صديقاً آسيوياً له منذ 9 سنوات سأله ما إذا كان بإمكانه إصدار شهادات كف بحث جنائي لصالح شخص ثالث، فرد عليه المتهم بالنفي، رغم قدرته على ذلك.

وقال المتهم إن صديقه الآسيوي عرض عليها مبلغاً مالياً مقابل السعي لإصدار شهادة كف البحث، فأغرته النقود خصوصاً في ظل مروره بضائقة مالية، ووافق على منحه الشهادات التي يريدها وتفتق ذهنه عن حيلة يخدع بها صاحبه، خصوصاً في ظل إصرار الأخير عليه بتقديم هذه الخدمة بمقابل جيد.

وأضاف أنه في ظل الإلحاح عليه قام بتزوير خمس شهادات كف بحث بحق الرجل المطلوب، لافتاً إلى أن جميع البيانات الموجودة بها بل أنها لا تخص البلاغات المقيدة ضد الرجل المشار إليه وإنما قام بتأليفها من تلقاء نفسه، وطبعها على أوراق تحمل شعار الشرطة، ثم قام بتذييلها بتواقيع لضباط وهميين.

وأشار إلى أنه سلم تلك المحررات المزورة لصديقه على ثلاث دفعات، ثم فوجئ باتصال من مركز الشرطة المختص، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف في محضر الاستلال بجريمته وأنه تقاضى مبالغ مالية من صديقه مقابل تنفيذ هذه المهمة، وتم إحالته إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات حيث تجري محاكمته.

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