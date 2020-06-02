36.4 % تراجعا في حرائق المباني في الدولة العام الجاري

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

كشف قائد عام الدفاع المدني اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، أن حملة " داركم أمانة "، التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، ساهمت في خفض نسبة حرائق المباني والمنشآت في الدولة خلال الفترة الزمنية من العام الجاري بنسبة بلغت 36.4% مقارنة بما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي.

تضمنت "حملة داركم أمانة " التي استمرت على مدار 5 أشهر من يناير حتى مايو، على عدة مبادرات فرعية، تتمثل في " ثقافة التعامل مع الحريق " والتعريف بطرق الإخلاء ، والإجراءات الواجب إتباعها لضمان لسلامة المنزل، وطرق الوقاية من حرائق المطبخ ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها ، واختتمت الحملة أنشطتها بمبادرة " رمضان آمن " والتي أستمرت فعاليتها على مدار الشهر الفضيل.

ودعا قائد عام الدفاع المدني جاسم محمد المرزوقي ، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بنصائح وإرشادات الدفاع المدني تجنبا لوقوع الحوادث، والاطلاع على البرامج التوعوية والتثقيفية الوقائية التي تذخر بها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة للدفاع المدني والإدارات الإقليمية التابعة لها، إلى جانب توفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنزل من طفايات الحريق اليدوية وكاشف الدخان والحرارة ، والتعرف على طريقة وكيفية استعمالها في حالات الطوارئ ، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا من خلال تطبيق التباعد الجسدي، ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالدولة خلال فترة التعقيم الوطني ، والحفاظ على النظافة العامة لضمان صحة وسلامة أفراد الأسرة.

وأكد أن الجهود المضاعفة والعمل التكاملي والخطط التوعية أسهمت في خفض نسبة الحرائق والإصابات والوفيات الناجمة عنها، إلى جانب بث برامج توعوية عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كافة إمارات الدولة تضمنت مواد إرشادية ونصائح لتعريف أفراد الأسرة والعمالة المساعدة بمصادر الخطر في المنزل ، وكذلك التعريف بمتطلبات السلامة للأطفال ، وكبار المواطنين ، وأصحاب الهمم ، إلى جانب التوعية بطرق الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية وصيانتها ، والتعريف بطرق الحفاظ على سلامة المطبخ ، والوقاية من المواد الخطرة ، بالإضافة إلى التعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها ، وطرق الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز ، وسخانات المياه ، وكيفية التعامل وقت نشوب الحريق.

وأشار إلى أن حملة " داركم أمانة " شهدت تفاعلاً كبيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ # داركم _ أمانة على مواقع التواصل الإجتماعي ، فيسبوك ، وإنستجرام ، وتويتر، ويوتيوب بعد أن أصبحت العنوان الرئيسي لكافة أنشطة الدفاع المدني بالدولة خلال فترة إطلاق الحملة ، محققة بذلك أهدافها التوعوية بتفاعل مجتمعي من الأفراد الذين أسهموا في إثراء محتوياتها عبر مشاركاتهم القيمة، حيث تضمنت الحملة عدداً من المسابقات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان الهدف الرئيسي منها تعزيز التوعية المجتمعية في مجالات الوقاية من الحرائق، والسلامة العامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والافراد.

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