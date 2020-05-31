إغلاق مطعم "فوتيا" بالعين لوجود "حشرات في مناطق تداول الأغذية"

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية "مطعم فوتيا" بمدينة العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN- 2271108 نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن التقرير الصادر عن كادر التفتيش أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم التزام صاحب المنشأة الغذائية باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتش خلال الزيارات الماضية، والتي تتعلق بوجود حشرات في مناطق تداول الأغذية مما يؤثر على سلامة المواد الغذائية وتعريضها لخطر التلوث وتهديد صحة المستهلكين، كما لم يتم الالتزام بملاحظات المفتش الخاصة بعدم إبقاء أبواب المطعم الرئيسية والخلفية مفتوحة طوال ساعات العمل، موضحة أنه سبق قرار الإغلاق توجيه إنذار نهائي وتحرير 3 مخالفات بحق المنشأة في أبريل الماضي ومايو الجاري.

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وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً منها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيد تلك المنشآت بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .

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