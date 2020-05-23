«اجتماعية الشارقة» تتلقى 5 بلاغات إساءة ضد كبار مواطنين وأصحاب همم خلال أزمة «كورونا»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت مدير إدارة الاتصال الحكومي مها آل علي، أن مركز الاتصال تلقى 779 مكالمة منذ بداية أزمة «كورونا»، منها خمسة بلاغات تعلقت بالإساءة ضد كبار مواطنين وأصحاب همم، فيما تم استقبال 93 مكالمة لطلب التسجيل في خدمات الرعاية المنزلية، و53 طلباً من كبار مواطنين للتسجيل في خدمة «رحمة» للتمريض المنزلي، وسبع استشارات.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن مركز الاتصال قدم العديد من الاستشارات وتعامل مع عدد من بلاغات العنف والإساءة الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم، لافتة إلى أنه يتم استقبال المكالمات والبلاغات عبر الرقم المجاني 8007080 أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم خدمات تراعي ظروف واحتياجات المستفيدين من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت آل علي، أنه عند ورود بلاغ يتولى الأخصائي دراسة حالة البلاغ فوراً أو التدخل المباشر من خلال الزيارة الميدانية، أو يمكن معالجة المشكلة إما بالتوجيه أو الإرشاد، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يتم التعامل مع بعض البلاغات الخطرة بالتدخل العاجل وتحويلها إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.

من جانبها قالت رئيس قسم أندية الأصالة، سمية الشامسي، إن أندية أصالة التسعة تقدم خدماتها على مستوى الشارقة بهدف تحسين نوعية الحياة لكبار المواطنين من خلال خلق بيئة تواصلية فعالة، بعيداً عن العزلة التي يواجهها البعض في المنازل.

وتابعت أنه في ظل الأزمة الصحية الراهنة التي تفرض على الجميع التباعد الاجتماعي والجلوس في البيت، فإن أندية الأصالة تنفذ برامجها عن بعد، من خلال التواصل اليومي لتنفيذ البرامج الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، والبرامج الثقافية والتراثية والمجتمعية والأنشطة الرياضية بما فيها إرشادات العلاج الطبيعي، حيث يتم ذلك عبر المنصات الإلكترونية للتواصل عن بعد عبر منصة «زووم»، مع 40 من كبار المواطنين، فيما يتم التواصل مع 75 حالة عبر «واتس أب».

ولفتت إلى أن الأمهات اللاتي يصعب عليهنّ التواجد على المنصات الذكية، يتم التواصل معهن عبر الهاتف بواقع 170 حالة، مضيفة أن فريق العمل يستقطب المزيد من الأمهات، بهدف التخفيف عليهن خلال هذه الفترة الحرجة.

وأشارت الشامسي، إلى تقديم وتنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة الترفيهية والصحية والرياضية والاجتماعية خلال الفترة النهارية لنحو 977 حالة.

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