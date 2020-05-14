وفاة 3 أشخاص حرقاً داخل مركبة تفحمت في حادث

المصدر: محمد فودة - دبي

توفي ثلاثة آسيويين (رجلان وامرأة) في حادث تصادم بين أربع سيارات، نجم عنه احتراق المركبة التي كانوا فيها، بحسب مدير مركز شرطة دبي جبل علي، العميد عادل السويدي، الذي أشار إلى أن الحادث وقع على شارع الشيخ زايد.

وانتقلت فرقة من الدفاع المدني في دبي على الفور إلى المكان، وباشرت إطفاء السيارة التي التهمتها النيران حتى تفحمت كلياً بركابها، فيما تعرضت بقية السيارات، ومنها مركبة «نيسان باترول»، وأخرى «هيونداي» صالون، لأضرار طفيفة.

وقال إن الحادث وقع بالمنطقة الواقعة بعد حديقة «دبي باركس آند ريزورتس»، في الاتجاه المؤدي من أبوظبي إلى دبي من شارع الشيخ زايد.

وأضاف أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً، عصر أمس، بوقوع اصطدام بليغ بين أربع سيارات، لافتاً إلى أن دوريات مركز جبل علي تحركت فوراً إلى المكان، وعملت على تأمين منطقة الحادث والحركة المرورية، ونقل المتوفين بواسطة الإسعاف إلى المستشفى.

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