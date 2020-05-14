حالات طلاق في «شهر العسل».. وانفصال بعد 62 سنة زواجاً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت بيانات رسمية أن أقصر مدة زواج سجلتها محاكم الدولة، خلال الثلاث سنوات الماضية، كانت أربعة أيام، حيث سجلت محكمة الشارقة الشرعية حالة طلاق بين زوجين مقيمين، بعد أربعة أيام من عقد قرانهما، كما سجلت محكمة خورفكان حالة طلاق بين مواطن وغير مواطنة، بعد أربعة أيام من الزواج.

وكشفت بيانات حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، حسب مدة الزواج بين الزوجين، وحسب الجنسية في المحاكم الاتحادية في: الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، للأعوام من 2017 إلى 2019، أن هناك حالات طلاق وقعت بعد سنوات طويلة من الزواج، وسجلت أطول حالة زواج 62 سنة، حيث عقد القران في 1957، والطلاق في 2019.

وكشفت بيانات الطلاق أن مدة الزواج بين الأسر، سواء المواطنة أو المقيمة، تتفاوت بين الأيام والسنوات، حيث سجلت محاكم الدولة حالات طلاق وقعت بعد أيام من الزواج، حيث سجلت حالة طلاق مواطنة من مواطن، بعد 10 أيام من زواجهما، وحالة طلاق بين غير إماراتية وإماراتي العام الماضي بعد 19 يوماً زواجاً، كما سجلت حالة طلاق بعد خمسة أيام زواجاً في 2018 بين مقيمة ومواطن، وبعد 24 يوماً زواجاً بين إماراتي وإماراتية، و13 يوماً زواجاً بين غير إماراتية وإماراتي، و27 يوماً بين مقيمين.

وعرض نظام الزواج الإلكتروني 2233 عقد طلاق سجلت خلال الثلاث سنوات الماضية، وتفاوتت مدة الزواج، بين الأسر المواطنة والمقيمة، حيث سجل عقد طلاق بعد 47 سنة زواجاً، حيث تزوجا في 1971، وطلقها في 2018، وحالة طلاق بعد 45 سنة زواجاً، حيث تزوجا في 1974، وطلقا في 2019، وحالة طلاق بعد 44 سنة، إذ تزوجا في 1974، وطلقا في 2018، وحالة بعد 43 سنة، إذ تزوجا في 1975، وطلقا في 2018.

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