السيطرة على حريق شبَّ في مبنى بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

شب صباح أمس، حريق في مبنى مكون من طابق واحد بدبي، دون أن يسفر عن إصابات، حسب مصدر بالدفاع المدني.

وقال المصدر إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 8:50 صباحاً، عن حريق في أم الرمول، فانطلقت فرقة الإطفاء من مركز الدفاع المدني في الراشدية، وعند وصول الفرقة بعد سبع دقائق، تبين أن الحادث في مبنى يضم شركة مقاولات وكراجاً للسيارات، وبدعم من مراكز: القصيص والكرامة وبورسعيد، تمت السيطرة على الحريق في الساعة 10:36 دون وقوع إصابات.

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