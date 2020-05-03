عصابات وراء «التسول الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي من رسائل التسول الإلكتروني عبر «واتس أب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطلب المساعدة بطرق غير مقننة، موضحة أنها تعد جريمة يخالف عليها القانون، وتديرها عصابات احتيال، تستهدف أفراد المجتمع عشوائياً.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للطلبات الوهمية للمحتالين، لافتةً إلى استمرار رسائلهم إذا وجدوا تفاعلاً أو استجابة من الضحية. وحثت على ضرورة تجاهل الرد عليها، والإبلاغ عن فحواها لدى الجهات الشرطية المختصة، لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ودعت الجمهور الذين يتلقون رسائل إلكترونية بغرض التسول، التواصل على مركز القيادة والتحكم 999، وخدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626)، أو بواسطة الرسائل النصية (2828)، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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