وفاة مواطن نتيجة اصطدام دراجته بجدار منزل في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

توفي مواطن في حادث مروري إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها بجدار منزل في منطقة الورقاء، في العاشرة مساء أمس، أثناء الوقت المقرر لبرنامج التعقيم الوطني الذي يحتم عدم الخروج من المنزل.

وأفاد مصدر مروري في دبي بأن المتوفى كان يقود الدراجة النارية، وفقد السيطرة عليها بشكل مفاجىء، فاختل توازنه، واصطدم بالجدار.

وأكد انتقال مركبة الإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، ومحاولة إنقاذ قائد الدراجة، إلا أنه توفي متأثراً بإصابة بليغة لحقت به جراء الاصطدام.

وأضاف المصدر أن هذه هي حالة الوفاة المرورية الأولى في الإمارة خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، مشيرا إلى التزام غالبية السكان بالبقاء في المنازل في الأوقات المحددة (من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً).