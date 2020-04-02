الإعدام لآسيوي قتل زميله

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة على المتهم (م.ع)، آسيوي، بالإعدام، بعد ثبوت إدانته بقتل زميله من جنسيته نفسها، طعناً بالسكين، إثر مشاجرة بينهما، وتم ضبطه في مدينة العين بعد محاولته الهروب من الشرطة.

وصدر الحكم بعد رفض أهل المجني عليه والورثة الشرعيين التنازل وقبول الدية، مطالبين بالقصاص من القاتل.

فيما طلب محامي الدفاع تعديل وصف الاتهام، والبراءة عن التهم المنسوبة إليه، والرأفة والرحمة خلال محاكمته.

تعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، إلى ورود بلاغ يفيد بوجود مصاب بطعنة سكين وفارق الحياة، وبالتحقيق الأولي وبسؤال الشخص الذي كان معه أقر عن المدان، وبالبحث والتحري عنه وملاحقته تم ضبطه في مدينة العين بالقرب من سوق المواشي، وتم التحقيق معه وإحالته إلى القضاء.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في القضية، وأفاد الشاهد الأول بأنه ورد بلاغ يفيد بوجود مصاب في المستشفى وإصابته خطرة وفارق الحياة، وكان معه شخص آخر، وقال لهم إن المدان متورط في طعن المجني عليه.

وتابع: أن المدان تم ضبطه في العين، بعد ملاحقته كثيراً بالقرب من سوق المواشي، وأنكر في التحقيقات طعن المجني عليه، لكنه لم ينفِ وجوده بمحل الواقعة.

وأفاد الشاهد الثاني بأنه شارك في عملية ضبط المدان، لافتاً إلى أن شهود الواقعة أكدوا أن المدان طعن المجني عليه بعد مشاجرة حصلت بينهما.

وكانت المحكمة واجهت المدان بما نسب إليه من اتهام وأقوال الشهود، فأنكرها، وقال إنه كان موجوداً بمحل الواقعة، لكنه لم يطعن المجني عليه، مشيراً إلى أن سبب هروبه من الشرطة هو عدم امتلاكه إقامة في الدولة.