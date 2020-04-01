تغريم خليجي 5000 درهم بتهمة الاحتيال

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، بتغريم خليجي 5000 درهم، بتهمة الاختلاس والاحتيال.



وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اختلس 47 ألف درهم كانت مملوكة للمجني عليه خليجي، كما استولى على أوراق إقرار ومخالصة وبراءة ذمة، عن طريق الاحتيال والخداع.



وجاء في أوراق القضية، أن المجني عليه قدم بلاغاً يفيد بأنه سلم المتهم 120 ألف درهم لدفعها إلى المحكمة، إلا أن المتهم سدد 73 ألف درهم واستولى على الباقي لنفسه.



أوضحت أن المجني عليه سلم المتهم المبلغ على سبيل الأمانة باعتباره صاحب مكتب لتحصيل الديون، حيث أقر المتهم استلامه المبلغ وسداد جزءاً منه للمحكمة عن القضية المتهم فيها شقيق المجني عليه.