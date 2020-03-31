خليجي يفضح أشقائه عبر «واتس آب» بسبب الميراث

المصدر: مصباح أمين ـ رأس الخيمة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، بتغريم خليجي 5000 درهم، ومصادرة هاتفه، وإلزامه بدفع تعويض مدني بقيمة 5000 درهم، ودفع 50 درهما رسوم مستحق وإلزامه بدفع 100 درهم أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى المدنية، ذلك عن الاتهامات الموجه إليه من قبل النيابة العامة، بتهديد المجني عليهم «أربعة من أشقائه» عبر «واتس آب»، بسبب خلاف حول الميراث، ونشر تعليقات تتصل بأسرار الحياة العائلية للمجني عليهم دون رضاهم.



واعترف المتهم في التحقيقات بتهديد المجني عليهم وسبهم، لإجبارهم على إعطائه حقه في الميراث، وجاء في تفاصيل القضية أن المتهم تشاجر مع أشقاءه على الميراث، فارسل رسائل نصية عبر «واتس آب» إلى هواتفهم تتضمن عبارات سب وتهديد، ما دفع أشقائه الأربعة إلى تقديم بلاغ ضده في مركز الشرطة بتهم التهديد والسب وخدش اعتبارهم.



وطلبت محامية الدفاع عن المجني عليهم حنان البايض، بـ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، طبقا لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية، وتعديل القيد والوصف محل الاتهام في تهديد المجني عليهم بالقول مصحوبا بطلب طبقا لما هو ثابت في القضية والتسجيلات المقدمة للنيابة العامة، حيث أقر المتهم أن لديه فيديوهات في عزبته للمجني عليهم سيقوم بنشرها في حال لم يعطوه حقه في الميراث، متابعة أن هذا التهديد مقترن بطلب.



وتابعت أن المدعيين بالحق المدني يعانون من تصرف المتهم سواء بالاتهام المباشر لهم أو بالتشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولته الصاق اتهامات ليس لها أساس من الصحة من أجل الأضرار بسمعتهم دون وجه حق.