الدفاع المدني بدبي ينقذ شخصين محصورين في حادث انفجار أسطوانة غاز

المصدر: محمد فودة - دبي

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق نتج عن انفجار أسطوانة غاز في منزل يقع بالقرب من مطعم سيخ كباب في منطقة الخوانيج، على شارع العمردي، وذلك في حوالي الساعة الثانية صباح اليوم.

وقال مصدر بالدفاع المدني لـ«الإمارات اليوم»، إنه فور تلقي البلاغ، انتقلت فرقة الإطفاء من مركز المزهر، وتعاملت مع الحادث بسرعة، فثم على إثر ذلك إخراج شخصين كانا محصورين في المنزل، وهما بحالة جيدة. وأشار إلى أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحادث خلال ٤٠ دقيقة.