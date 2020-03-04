3 عمال يقتلون مهندساً لسرقة رواتب زملائهم

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية مقتل مهندس آسيوي على يد ثلاثة عمال كانوا يعملون معه في دبا الفجيرة، بعد أن حاولوا سرقة مرتبات عدد من العمال كانت في بيته. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن المؤبد بحق المتهمين.

وكان المجني عليه يعمل في مكتب للمقاولات الهندسية، ويشرف على العمال في المواقع، ومسؤول عن توزيع مرتباتهم، فاتفق ثلاثة عمال على سرقة مرتبات العمال الموجودة داخل منزله.

وتمكن المتهم الأول من نسخ مفتاح المنزل، والدخول إليه برفقة زميليه، وسرقوا الأموال، وعند هروبهم عاد المهندس إلى المنزل مبكراً، وشاهدهم يسرقون أموال العمال، فحاول إيقافهم والقبض عليهم، فضربه المتهم الأول على رأسه بآلة حادة، أدت إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وقامت الجهات المعنية بالتحري والقبض على المتهمين الثاني والثالث، إلا أن المتهم الأول هرب خارج الدولة.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية للحكم بعد استكمال الجلسات.