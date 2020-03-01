براءة خليجي من انتهاك حرمة طليقته والدخول إلى منزلها

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

برأت محكمة الجنح في رأس الخيمة، شابا خليجيا من تهمة انتهاك حرمة الغير بأن دخل لإحدى ملحقات مسكن طليقته "المجني عليها"، خلافا لإرادتها وفي غير الأحوال المصرح بها وفقا لاتهام النيابة العامة، وأفاد المتهم في محضر الاستدلالات أنه قام بالدخول إلى الفناء الخارجي للمسكن مع العمال من أجل إنهاء إجراءات الصيانة وتقسيم المنزل بينه وبين المجني عليها بناءا على الحكم الصادر من لجنة التوجيه والإصلاح الأسري الذي ينص على تقسيم السكن بينه وبين المجني عليها.

وقال محامي الدفاع عن المتهم، عبد الله سرحان، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن المتهم هو المالك الحقيقي للعقار طبقا للحكم الصادر من لجنة التوجيه والإصلاح الأسري وقد قام بالبدء في تنفيذ الحكم وتقسيم العقار طبقا لمنطوق الحكم.

وأوضح أن الحكم الصادر من لجنة التوجيه والإصلاح الأسري ينفي الركن المادي لجريمة انتهاك حرمة الغير، حيث أن المتهم لم يتوافر فيه القصد الجنائي لارتكاب الجريمة، وأنه بمعاينة الشرطة للعقار تبين بأن الأغراض الموجودة بالمنزل مرتبة بالكامل ولم يذكر التقرير أي تلفيات في المنزل.

وأضاف، أن معاينة الشرطة للمكان أثبت وجود عمال صيانة في المنزل ووجود جدار طولي لتقسيم المنزل، ولفت إلى موكله كان حسن النية في دخول العقار وليس له قصد لارتكاب الجريمة، وأن الشكوى التي قدمتها المجني عليها كانت كيدية وتلفيق كونها طليقته.