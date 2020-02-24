اتهام آسيوي بتزوير شهادته الدراسية للحصول على وظيفة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية اتُّهم فيها آسيوي بتزوير شهادة دراسية وأختام رسمية، وذلك بهدف الحصول على وظيفة.

وأبلغت إحدى المؤسسات بالشارقة الشرطة بوجود شخص، يحمل شهادة مزورة، يبحث عن عمل، بعدما تقدم لها بطلب وظيفة وقُبل فيها، إذ طلبت منه الأوراق الرسمية لإنهاء إجراءات التعيين والإقامة، لكنها اكتشفت أن الشهادة الدراسية والأختام الرسمية الموجودة عليها مزورة.

وأنكر المتهم أمام المحكمة تزوير الشهادة، وقال إنه طلب من مكتب في بلده تصديق الشهادة حتى يقدمها إلى جهة العمل التي وافقت على توظيفه، ولم يكن يعلم أنه سيزورها، مشيراً إلى أنه قدم الشهادة المصدقة لجهة العمل وعلم أنها مزورة، وأن الأختام التي عليها غير صحيحة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثامن من مارس المقبل، لتقديم الشهادة الأصلية بأختام رسمية من دولته ووزارة الخارجية.