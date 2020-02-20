أُم تعذّب طفلتها لخلافات عائلية

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

ألقت شرطة أبوظبي القبض على أُم قامت بتعذيب طفلتها، بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر امرأة تضرب طفلة داخل منزل، واعتقد كثير من رواد التواصل الاجتماعي أن المتهمة خادمة، لكن أجهزة الأمن توصلت إلى أن المرأة التي ظهرت في الفيديو هي أُم الطفلة.

وذكرت شرطة أبوظبي، أن خلافات عائلية بين الأم والأب دفعت المرأة إلى ضرب طفلتها بهذه القسوة، وأكدت إحالة الأم المتهمة إلى النيابة العامة، موضحة أن الحادث قُوبل باستنكار واسع من المجتمع.

وأكدت شرطة أبوظبي عدم تهاونها في ملاحقة كل من يُلحق الأذى بالأطفال، واتخاذ كل ما يلزم بحقه وفق إجراءات القانون، مشددة على أن دولة الإمارات سنّت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل، منها «قانون وديمة»، الذي يضمن حقوق الطفل منذ لحظة ميلاده حتى بلوغه.