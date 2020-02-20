«باقة اتصالات» تقود موظفاً إلى «الجنايات»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية شاب آسيوي متهم بالاحتيال على امرأة والاستيلاء منها على باقة خدمات هاتفية خاصة بها، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة الأربعاء المقبل، واعترف المتهم بجريمته.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، الذي يعمل في شركة تسويق منتجات إحدى شركات الاتصالات، بالتواصل مع المجني عليها وتقديم عرض لها للاشتراك في باقة خدمات هاتفية تتضمن مكالمات محلية ودولية وإنترنت، وعقب موافقتها على الاشتراك استولى على الباقة لنفسه، وأبلغها بأن المعاملة توقفت، فيما تحملت المجني عليها قيمة الاشتراك في الخدمة مدة ثلاثة أشهر.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم اعترف بالاتهام المنسوب إليه، مشيراً إلى أنه استفاد من الباقة لنفسه لكن لمدة شهر واحد، حيث تم إيقاف الخدمة من قبل الشركة المشغلة، نظراً لعدم سداد الفاتورة الشهرية.