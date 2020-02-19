100 درهم تقود 3 آسيويين إلى المحكمة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية ثلاثة أشخاص آسيويين متهمين بسرقة منزل قيد الإنشاء ودخوله دون علم صاحبه وإتلاف ممتلكاته، إذ قام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك في سرقة كبلات كهربائية من داخل المنزل وبيعها للمتهم الثالث بمبلغ 100 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 16 من سبتمبر الماضي عندما ورد بلاغ يفيد بتعرض منزل قيد الإنشاء للسرقة بعد أن دخله عدد من الأشخاص، وعليه تحركت الفرق الأمنية إلى موقع البلاغ، وبرفع البصمات والتحري وجمع المعلومات تم الوصول إلى المتورطين في السرقة وضبطهم، وخلال التحقيقات الأولية اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأحالت الشرطة القضية للنيابة التي بدورها أحالتها إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمتهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف الأول بالتهمة، وقال إنه دخل المنزل ليلاً برفقة المتهم الثاني، وسرقا الكبلات الكهربائية من داخله، ثم قاما ببيعها للمتهم الثالث بمبلغ 100 درهم، فيما أنكر المتهم الثاني التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لم يشارك في السرقة وكان خارج المنزل.

بدورها طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الأول من مارس المقبل للاستماع إلى الشهود.