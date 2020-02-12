«أنت قذر».. تقود خليجياً إلى المحكمة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة خليجي، سب آخر عبر رسالة وجهها له عبر وسائل تقنيات المعلومات، بأن أرسل له عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» رسالة «أنت أقذر حد عرفته»، وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 16 من فبراير الجاري.

وأكد المتهم أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه علاقة صداقة استمرت لسنوات طويلة، مشيراً إلى أنه متزوج بامرأتين، ولاحظ أخيراً قيام صديقه بالوقيعة بينه وبين زوجتيه، وإثارة الغيرة بينهما فطالبه بالتوقف عن ذلك، إلا أنه استمر في الوقيعة.

وقال: «ما قلته لصديقي كان في إطار المعاتبة، لأن ما قام به تسبب في طلب زوجتي الطلاق»، مطالباً هيئة المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بتغريمه 3000 درهم، وخدمة مجتمعية لمدة شهر.