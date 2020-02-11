5 سنوات سجناً لموظف سرق الشركة في أول يوم عمل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت محكمة استئناف أبوظبي، جلسة 17 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام آسيوي، أقدم على سرقة الشركة التي يعمل فيها، بعد انتهاء اول يوم عمل له فيها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشركة المجني عليها، بتقديم ببلاغ إلى الجهات المعنية يفيد، بقيام موظف يعمل لديها في مهنة مبرمج أجهزة كمبيوتر، بسرقة منقولات عبارة عن مجموعة من الاجهزة الإلكترونية، الموجودة دخل غرفة التحكم الرئيسية التابع للشركة، ومشيرة إلى أنها حددت الشخص المتهم بعد ان أجرت تحقيقاً في الواقعة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات مع الامر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وخلال جلسة الاستئناف، أنكر المتهم عن التهم المنسوبة إلية، فيما وعقب قاضي المحكمة بأن أوراق القضية تشير إلى وجود اعترافات للمتهم في محاضر التحقيقات بارتكابه لواقعة السرقة، بالإضافة إلى وجود اعترافات، بتهمة الدخول إلى النظام المعلومات الخاص بالشركة من دون الحصول على إذن مسبق.