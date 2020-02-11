شهر خدمة مجتمعية و3 آلاف درهم غرامة "أنت أقذر واحد عرفته"

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة خليجي، سب آخر عبر رسالة وجهها له عبر وسائل تقنيات المعلومات، بـأن أرسل له عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" رسالة «أنت أقذر حد عرفته»، وقررت حجز القضية للحكم بجلسة 16 فبراير الجاري.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم أكد أن العلاقة التي تربطه والمدعي هي علاقة صداقة استمرت لسنوات طويله، وقف فيها إلى جانبه عندما تخلى الجميع عنه، مشيراً إلى أنه متزوج سيدتين إلا أنه لاحظ مؤخراً قيام المجني عليه، بالوقيعة بينه وبين زوجتيه، وإثارة الغيرة بينهما فطالبه بالتوقف عن ذلك، إلا أنه استمر في ذلك.

وقال: ما قلته لصديقي كان في إطار المعاتبة لأن ما قام به وصل إلى قيام زوجتي بطلب الطلاق، فخسرت زوجتي واتهمني صديقي بالسب، مطالبا هيئة المحكمة بإلغاء حكم محكمة أول درجة أول درجة الذي قضى بتغريمه 3 آلاف درهم، وتنفيذ خدمة مجتمعية لمدة شهر.