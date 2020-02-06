آسيوي يشرع في قتل امرأة لخلافات بينهما

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية آسيوي متهم بالشروع في قتل امرأة عربية، بأن أمسكها ورطمها في جدار مرات عدة، نتيجة خلافات بينهما، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 من فبراير الجاري.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم شروعه في قتل المدعية بأن رطمها في جدار مرات عدة، وسرقة هاتفها النقال، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تصريح إقامته.

وأنكر المتهم محاولته قتل المجني عليها، مشيراً إلى أنه صفعها على وجهها، وأنه لم يسرق الهاتف النقال الخاص بها، موضحاً أنه أهدى إليها الهاتف في وقت سابق ثم استرده منها.