اتهام آسيويين بمحاولة الحصول على «خردة» بالرشوة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية شخصين آسيويين، متهمين بعرض مبلغ 5000 درهم على مسؤول مناقصات في إحدى الشركات مقابل إرساء مزاد بيع حديد «خردة» على شركتهما، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 10 فبراير المقبل.

وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بفيديو مصور للواقعة، يظهرهما داخل أحد مراكز التجارية في أبوظبي، ومعهما آخر (المصدر السري)، الذي تمكّن من تصوير الواقعة بالوسائل التقنية المزود بها، إلا أنه تبين أن التسجيل من دون صوت، فقررت المحكمة إعادته إلى المختبر الإلكتروني لفحصه، والتأكد مما إذا كان هناك خلل يحتاج إلى إصلاح، أم أن الفيديو تم تصويره من دون صوت.

وأنكر المتهمان التهمة الموجهة إليهما، وقال المتهم الأول إنه على معرفة سطحية بموظف المناقصات (المصدر السري)، وأنه أعطاه مبلغ 5000 درهم على سبيل القرض لعلاج ابنته، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى حين فحص الفيديو، وبيان ما إذا كان هذا التسجيل في الأصل من دون صوت أم لا.