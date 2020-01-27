«موظف مناقصات» يستولي على 10 ملايين درهم مقابل اعتماد «عروض وهمية»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أيّدت محكمة استئناف أبوظبي حكم محكمة أول درجة بحبس صاحب شركة توريدات ومساعد له (آسيويين)، وموظف (عربي)، ستة أشهر، وإبعادهم عن الدولة، وذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات، حيث قام المتهم الثالث، الذي يعمل موظفاً لدى الشركة المجني عليها، بترسية عقود توريد على الشركة المملوكة للمتهم الأول، بأسعار تزيد عن أسعار السوق بنحو 230% مقابل مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين درهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات، وذلك باستعمال طرق احتيالية، بأن قام المتهم الثالث، باعتباره المسؤول عن قسم الكهرباء والمخول اختيار المناقصات، بتقديم عروض أسعار وهمية، لترسية مناقصات على إحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول، حيث قام المتهم الأول، باعتباره مالكاً للشركة المستفيدة، بإمداد المتهم الثالث بالعروض الوهمية، وذلك بمساعدة المتهم الثاني، ما أدى إلى خداع شركة المقاولات المجني عليها، وحملها على اعتماد المناقصات، وتسليم المبالغ النقدية للمتهمين.

وقال صاحب شركة المقاولات المجني عليها، إنه اعتمد المناقصات، وسلم المبالغ النقدية للمتهمين، وتبين له بعد ذلك أنه تعرض للاحتيال، وعلى أثر ذلك تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى القضاء، فيما أنكر المتهمون جميعاً الاتهام المسند إليهم.

ووفقاً لأوراق القضية، أثبت تقرير الخبرة الفني وجود تفاوت في الأسعار بين متوسط سعر السوق والأسعار المقدمة من الشركة المتهمة بنسبة 230%، كما قدم صاحب الشركة المجني عليها محضر تحقيق داخلي، يتضمن إقراراً من المتهم الثالث باستلامه من الشركة المتهمة مبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم نظير مساعدته في إرساء التعاقدات عليها، إضافة إلى مساعدة المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث في تقديم عروض أسعار وهمية أعلى من سعر الشركة المتهمة، لكي يكون عروض الأسعار المقدمة من الأخيرة أقل سعر في العروض، وترسية المشروع عليها.

وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهمين مع معاقبتهم بالحبس ستة أشهر، مع إبعادهم خارج الدولة، وألزمتهم بالمصروفات، وفي الدعوى المدنية بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي انتهى بثبوت إحالة المتهم الثالث، بصفته المدير المسؤول عن قسم الكهرباء والمخول صلاحيات الشراء من الشركة التي يعمل بها المتهمان الأول والثاني، أوامر شراء بأسعار أعلى من أسعار السوق بشكل غير مبرر.

ولم يلق حكم محكمة أول درجة قبولاً لدى المحكوم عليهم، فأقاموا عليه الطعن أمام محكمة الاستئناف، وقدم دفاع المتهمين مذكرة دفاع مرفقة بها حافظة مستندات، طلب في ختامها القضاء ببراءة المستأنفين من التهمة المنسوبة إليهم، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من خبراء الدائرة.

فيما أشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن الحكم المستأنف أحاط بالواقعة، وأورد أدلة الثبوت في حق المتهمين، والتي اطمأنت إليها محكمة أول درجة، وأنزل صحيح القانون على الواقعة، وتناول الرد على دفاع المستأنفين، إضافة إلى ما ثبت في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

ولفت حكم محكمة الاستئناف إلى أن المستأنفين قدموا مذكرة بالاعتراض على تقرير الخبير المنتدب، وأعادت المحكمة الأوراق إلى الخبير، لبحث الاعتراضات، وتم الرد عليها بتقرير تكميلي اطمأنت إليه المحكمة، كما اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم، وألزمت المستأنفين بالرسوم القضائية.