"لعبة" تحيل رجل وامرأتين للمحكمة بتهمة "القمار"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها اليوم، قضية اتهام رجل وامرأتين بإدارة محل للقمار، وقررت تأجيلها لحين ورود تقرير فحص الأدوات المضبوطة.

ودفعت محامية المتهمين خلال الجلسة، بأن المواد المضبوطة عبارة عن لعبة، وتمسكت باستدعاء شاهد الاثبات، والتمست عرض المواد المضبوطة على لجنة فنية لبيان ما إذا كانت أدوات للعب والتسلية، أو أدوات مخصصة للقمار.

وأكد وكيل النائب العام الحاضر بالجلسة أن المواد المضبوطة تم عرضها بالفعل على أحد المركز الفنية المتخصصة، لفحصها إلا انه لم يوضع تقريره بعد، مشيراً إلى أن المواد المضبوطة عبارة عن حقائب يدوية مخصصة للعب القمار.