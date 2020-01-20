"انت حرامي" تقود افريقي للمحكمة بتهمة السب

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استمعت محكمة الجنح في رأس الخيمة، اليوم، لأقوال عامل إفريقي الجنسية متهم بسب زميله في العمل من جنسية عربية والقول له، بـ"أنت حرامي وكشرة" وتهديده بالقتل، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية نظير عمله في الشركة، وقيام المجني عليه بحجز جواز سفر المتهم.

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة برأس الخيمة، أن المتهم قام بسب المجني عليه، وهدده بالقتل نتيجة وقوع خلافات بينهما، حيث اعترف العامل أمام المحكمة بسب المجني عليه، وأنكر تهمة التهديد بالقتل.

وأوضح أنه عمل مدة فترة لدى شركة المجني عليه، دون أن يحصل على مستحقاته المالية الأمر الذي أدى إلى استفزازه وتعرضه للغضب وسب المجني عليه كونه يسكن معه في سكن العمال.

ومن جهته أشار المجني عليه أمام المحكمة إلى أن المتهم هدده بالقتل وأنه بات يخشى على نفسه، كما أن المتهم يقوم بحركات هلوسة غريبة وتثير الريبة، وعرضت المحكمة على الطرفين الصلح وإنهاء القضية إلى أن المجني عليه رفض الصلح وأصر على استكمال محاكمة المتهم، حيث حددت المحكمة الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية.