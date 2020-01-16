«استئناف دبي» توقف حبس موظف اقتحم منزل امرأة للزواج بها

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الاستئناف في دبي بوقف تنفيذ حكم بحبس عريف شرطة ستة أشهر قضت به محكمة الجنايات، بعد إدانته بالاعتداء على زميله أثناء القبض عليه، بسبب اقتحامه منزل امرأة في دبي، لإصراره على الزواج بها، رغم عدم إرادتها.

وقال أحد المجني عليهما في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على رأس عمله، وتلقى بلاغاً عن واقعة اقتحام منزل امرأة، فانتقل إلى الموقع، وشاهد المتهم جالساً بين أفراد الشرطة الذين سبقوه، وكان يتحدث مع الضابط المناوب حول رغبته في الزواج بالمرأة.

وبناءً على طلب الضابط، توجه المجني عليه لاصطحاب المتهم، إلا أن الأخير رفض مرافقته، فأمسك بيده محاولاً تكبيله بالأصفاد، إلا أن المتهم اعتدى عليه بكوع يده الأخرى في صدره، ثم ضربه بالأصفاد، فاضطر المجني عليه إلى الاستعانة بزملائه لوضعه داخل الدورية.

من جهته، نفى المتهم أمام محكمتي الجنايات والاستئناف اعتداءه على زملائه أثناء القبض عليه، فيما لم تظهر التحقيقات علاقته بالمرأة التي أبلغت شرطة دبي، وقضت محكمة الجنايات بإدانته وقررت حبسه ستة أشهر، فاستأنف ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أوقفت حكم الحبس.