امرأة تبتز إعلامياً شهيراً بصور وفيديو مخل مقابل مليوني درهم

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأة عربية، تبلغ من العمر 22 عاماً، بتهمة ابتزاز وتهديد إعلامي خليجي معروف، بعد تصويره في أوضاع مخلة، وطالبته بدفع نحو مليوني درهم من أجل عدم فضحه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه تعرف إلى المتهمة في شهر أكتوبر الماضي، عبر برنامج مواعدة من شبكات التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها تعيش في الإمارات لكنها ستحضر إلى بلاده لزيارته، ثم تواصلت معه بعد وصولها إلى هناك، وأرسلت إليه مقطع فيديو لها حتى تغريه بالحضور، فاستجاب لها، ومارس معها الجنس، ثم غادر المكان.

وأضاف أنه فوجئ برسالة منها، بعد نحو أسبوعين من لقائهما، تتضمن صورة له وهو عار تماماً برفقتها في غرفة نومها، وأخبرته بأن لديها صوراً وفيديوهات له أثناء ممارستهما تلك العلاقة، وطلبت منه تحويل مبلغ يقارب مليوني درهم مقابل عدم نشر الصور والفيديو.

وأشار إلى أن المتهمة استغلت طبيعة عمله، كونه شخصية إعلامية معروفة، وزرعت كاميرا في مكان غير مرئي، وقامت بتصويره، من أجل الحصول على المال، فتقدم بشكوى ضدها لدى السلطات في بلاده، وتمت ملاحقتها جنائياً في دبي. وأفادت النيابة العامة في دبي بأن المتهمة اعترفت في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة بما نسب إليها من اتهامات، ووجهت إليها النيابة تهمة ارتكاب جناية الابتزاز والتهديد بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار من خلال وسيلة تقنية معلومات، وجنحة استغلال خدمات الاتصالات في الإساءة والإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين.

المتهمة استغلت طبيعة عمل الإعلامي الشهير واستدرجته إلى غرفة نومها.