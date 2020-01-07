سائق يتحرش بأوروبية أثناء نومها في سيارته

المصدر: محمد فودة - دبي

غفت راكبة أوروبية أثناء وجودها في سيارة أجرة تقلها من مدينة دبي للإعلام إلى منزلها، واستيقظت مذعورة عندما وجدت سائق المركبة يجلس على ركبتيه ويتحرش بها ما أصابها بصدمة، فصرخت فيه ونهرته، وتم إبلاغ شرطة دبي التي ضبطت السائق وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض بالإكراه.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها استقلت سيارة أجرة من منطقة دبي للإعلام مساء الأول من نوفمبر الماضي، وجلست إلى جوار السائق، ثم غفت من فرط التعب، وفوجئت بالمركبة متوقفة في منطقة تحت الإنشاء بالقرب من مقر سكنها، وفتح السائق بابها ووضع ركبته على ركبتيها وتحرش بها بلمس مناطق حساسة من جسدها ومحاولة تقبيلها، فلم تتمالك نفسها ودفعته ونهرته، فتوقف وترجل وعاد إلى كرسيه ثم أوصلها إلى مقر سكنها، وأبلغت الجهة المسؤولة عنها التي أبلغت بدورها الشرطة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي، إنه تولى تحرير البلاغ، وتم إدراج اسم المتهم والقبض عليه، وبسؤاله ادعى أن الراكبة تصرفت بلطف معه ما أثار غريزته، وحين خلدت إلى النوم أوقف عمل الكاميرا الموجودة في مقصورة المركبة، وتوجه إلى طريق مظلم وتحرش بها، فاستيقظت وصرخت فيه، ما دفعه إلى التراجع وحاول تهدئتها وأوصلها إلى المكان الذي تسكن فيه.