محاكمة مشرف عمال متهم بسرقة خاتمَي ألماس

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة مشرف عمال بدائرة حكومية، غافل مواطناً، صاحب فيلا، أثناء إشراف المتهم على تزويد المنزل بخدمة تابعة للدائرة، وسرق خاتمي ألماس، وذلك بعد أن دخل إلى غرفة النوم مستغلاً خلو المنزل أثناء عملية التركيب، وكشفت تحريات شرطة دبي أن المتهم لديه سوابق إجرامية مماثلة، رغم عمله في دائرة حكومية.

وقال صاحب المنزل إن عدداً من موظفي تلك الدائرة حضروا إلى الفيلا لتزويدها ببعض الخدمات الأساسية، وتركيب نظام يخص تلك الدائرة، وكان المتهم يشرف على العمل، والوحيد الذي دخل الفيلا، وعاين غرفها، لافتاً إلى أن زوجته أخبرته بعد أن غادر الموظفون اختفاء خاتمي ألماس من فوق طاولة التسريحة بغرفة النوم، فثارت شكوكه في المشرف، كونه شاهده يدخل إلى غرفته، فحرر بلاغاً بالواقعة في مركز الراشدية.

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل وضبط المتهم، وعثر في منزله على أحد الخاتمين، لكنه أنكر سرقته، مشيراً إلى أنه اشتراه من أحد المتاجر في إمارة الشارقة، كما كشفت التحريات أن لديه سوابق، إذ ارتكب سرقة مماثلة وبالطريقة ذاتها.

وأفادت التحقيقات بأن أفراداً من فريق العمل بشرطة دبي، انتقلوا مع المتهم إلى السوق المركزي في إمارة الشارقة، لمراجعة المحل الذي ادعى شراء الخاتم منه، وتم الاستفسار من صاحب المحل، ما إذا كان باع الخاتم للمتهم، فنفى كلياً، مؤكداً أنه ليس لديه خواتم بالمواصفات ذاتها، كما تم تسعير الخاتم لدى محل آخر، وتبين أن قيمته السوقية نحو 10 آلاف درهم، خلاف ادعاء المتهم بأنه اشتراه بمبلغ مختلف.

المتهم زعم شراء الخاتم من السوق المركزي.