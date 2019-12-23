طالب يسوي خلافه مع زميله بطعنتين في البطن

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة طالب عربي بتهمة الشروع في قتل مواطن، يبلغ من العمر 17 عاماً، طعناً بالسكين نتيجة خلاف سابق بينهما، بالقرب من ملاعب كرة في دبي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يلعب كرة القدم مع رفاقه، حين حضر إليه زميل مشترك بين وبينه الجاني، وطلب منه مرافقته خارج الملاعب لحل الخلاف بينهما، فخرج معه واحتد النقاش بينهما، فلكمه المتهم في رأسه ثم انهال عليه رفاقه بالضرب، ووجه إليه المتهم طعنتين بسكين في خصره.

وأفاد صديق للمجني عليه بأنه كان برفقة الأخير حين طلب منه الزميل المشترك مرافقته للخارج، وفوجئ بالمتهم، وبرفقته ثمانية آخرين، ينهالون بالضرب على المجني عليه، ثم شاهده ينزف من خصره.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه طعن المجني عليه في بطنه بسكين، لافتاً إلى أن رفاقه كانوا على علم برغبته في حل الخلاف وحمله سكيناً.