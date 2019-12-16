«حظر» على «إنستغرام» من خليجية يقود شاباً إلى «جنايات دبي»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة شاب خليجي، (19 عاماً)، بتهم تهديد وسبّ شابة خليجية، بسبب حظره على تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، فأرسل إليها تسجيلاً صوتياً يسبها فيه بألفاظ خادشة للحياء، وهددها بفضحها أمام أشقائها، وحرق منزلها، ودهس وجهها إذا لم ترفع الحظر، وتعيد علاقتها به.

وقالت المجني عليها، (20 عاماً)، إنها كانت موجودة بمنزل أسرتها حين تلقت رسائل صوتية عبر تطبيقي «سناب شات» و«إنستغرام» ولعبة «بابجي» من المتهم، يسبها فيها بألفاظ خادشة للحياء، وهددها بإخبار أشقائها عن علاقتها به، إذا لم ترفع الحظر عنه في «إنستغرام».

وقالت أم المجني عليها، إنها استمعت إلى الرسائل النصية التي وردت إلى ابنتها، لافتة إلى أنه سبها وهددها، لأنها رفضت الزواج منه.

إلى ذلك، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أرسل رسائل عدة إلى المجني عليها، سبها فيها بعبارات خادشة للحياء، كما هدد بحرقها وحرق منزل ذويها، والدهس على وجهها، وإرسال صورة ومقاطع مرئية إلى أهلها، وفضحها على شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم تتزوجه.

كما احتوت التسجيلات على حوار بين المتهم والأم، يقول لها فيه، إنه مارس علاقة غير شرعية مع ابنتها، ولديه فيديو يثبت ذلك، فردت عليه بأنها في مركز الشرطة، وستعرض المكالمة على الضابط، وعليه أن يحضر الفيديو إذا كان صادقاً في كلامه.

- المتهم أرسل

إلى المجني عليها

تسجيلاً صوتياً يسبها

بألفاظ خادشة.