عاطل يطعن خليجياً حتى الموت بسبب «وشاية»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خليجي طعن آخر حتى الموت، خلال مشادة بينهما بسبب وشاية، حيث اتصل المجني عليه بشقيقه وأبلغه بوجود سيارته في منزل المتهم.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه بعد تلقي بلاغ عن واقعة اعتداء في منطقة المزهر الأولى، انتقل إلى موقع البلاغ وشاهد المجني عليه مغشياً عليه وينزف من أجزاء متفرقة في جسده.

وبسؤال صديق المجني عليه أفاد بأنه توجه برفقة الأخير إلى منزل المتهم واحتدم النقاش بين المتهم والمجني عليه، مستنكراً قيامه بإبلاغ شقيقه بمكان وجود سيارته، وكان يحمل بيده سكيناً، مشيراً إلى أنه تدخل لتهدئة المتهم لكن لم يستطع حيث طعن المجني عليه ولحقه بطعنة أخرى، ثم غادر برفقة شخص آخر ساعده على الهرب، مؤكداً عدم وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم.

وأفاد المتهم في محضر استدلال الشرطة بأنه كان بمنزله وتلقى اتصالاً من شقيق المجني عليه يسأله عن سيارته، وعلم منه أن المجني عليه هو الذي أبلغه بمكانها وأنه موجود بالخارج، فتوجه إليه ودبت بينهما مشادة، فسبه المجني عليه، وحاول طعنه بسكين، فنزع السكين منه وطعنه بها دفاعاً عن النفس، ثم رماها خارج المركبة وغادر مع صديقه المتهم الثاني الذي ساعده على الهروب.

فيما تناقضت أقوال صديق المتهم، إذ أبلغ الشرطة بأن السكين المستخدمة في الجريمة كانت موجودة بحوزة المتهم.