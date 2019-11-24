عصابة تسرق 200 ألف درهم من "بستاني" بالإكراه

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 4 متهمين 2 منهم حضورياً، و2 غيابياً لقيامهم بخطف "بستاني" من جنسية دولة آسيوية وسرقة 200 ألف درهم منه بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، وقيامهم بدهس يد المتهم أثناء هروبهم.

وقال المجني عليه إنه خرج من مقر سكنه في منطقة هور العنز بدبي ويحمل بيده كيسا شفافا بداخله مبلغ 200 ألف درهم، كان يقصد إيداعه في حسابه بالبنك، وبمجرد وصوله إلى المركبة، مع صديق له فوجئ بأربعة أشخاص يهاجمونه، حيث قام 2 بإمساكه من يده، مدعين أنهم رجال شرطة، وأبرزوا جهازا لاسلكيا، وبطاقة تحمل شعار شرطة وأدخلوه مع صديقه إلى سيارة كانت معهم، بدعوى اقتيادهما إلى مركز الشرطة كون المجني عليه مطلوب في قضية مخدرات، ثم تم نقلهما إلى ساحة رملية بمنطقة الحمرية وسحبهما من قدميهما إلى الخارج، ثم تحرك أحد المتهمين بسرعة بالسيارة، فدهس يد المجني عليه اليمنى ولاذوا بالفرار، بعد سرقة المبالغ التي كانت في سيارته قبل التحرك.