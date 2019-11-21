حبس أوروبي هدّد امرأة بصور شخصية

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي غيابياً بالحبس عام بحق أوروبي هدّد امرأة من جنسيته بفضحها، بعد أن حصل على صور لها، وأخرى لرسائل نصية بينها وبين صديقها، من هواتف سرقها من سيارتها، كما هدّد بملاحقتها، سواء كانت في دبي أو في بلادها، إذا لم تقنع صديقها بإعادة نقود اقترضها منه.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم سبّ المجني عليها بعبارات بذيئة، وسرق ثلاثة هواتف تخص صديقها من سيارتها، وأتلف أجزاء في السيارة.

وقالت المجني عليها: «إنها كانت تعتزم المغادرة إلى بلادها، وقبل قيامها بذلك أعطت سيارتها إلى صديقها، لكن فوجئت بالمتهم يتصل بها ويخبرها بأنه أخذ السيارة، وهددها بفضحها لدى أهلها وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ووجّه إليها عبارات بذيئة».