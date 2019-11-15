محاكمة امرأتين ورجلين بتهمة رمي جثة جنين في القمامة

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات امرأتين ورجلين، بتهمة إخفاء جثة جنين ولدته المرأة الأولى بشكل غير شرعي، ثم ساعدتها المتهمة الثانية على تسليم الجثة للمتهم الثالث، الذي تركها في صندوق للقمامة.

واعترفت المتهمة الأولى بأنها حملت سفاحاً، وتم توليدها من قبل امرأتين لجنين متوفى، واتفقت مع المتهمة الثانية والثالث على التخلص من جثة الجنين، وساعدتها المتهمة الثانية في غسل الجثة وتنظيفها، ثم وضعتها في كيس، رماه الرجل في تجمع للقمامة في منطقة ديرة.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه شارك في ضبط المتهمين، وسأل الثالث عن دوره في القضية، فأشار إلى أن المرأتين اتفقتا معه على التخلص من الجثة، فحملها في كيس، ووضعها على دراجته وتوجه إلى منطقة ديرة، ورماها في صندوق كبير للقمامة وغادر المكان.