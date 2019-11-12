إلزام «خليجي» بإيجار مسكن طليقته و«لاب توب» لابنته

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قضت محكمة الأحوال الشخصية، في رأس الخيمة، بإلزام «خليجي» أن يدفع لطليقته (عربية)، إيجار مسكن شاملاً الكهرباء والماء 10 أشهر، وقيمة الزي والغذاء المدرسي لابنته ومصروفات تسجيلها في المدرسة، وشراء جهاز «لاب توب» لابنته، وتحمل مصاريف الدعوى وأجر المحاماة.

ورفعت محامية المدعية، حنان البايض، دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع تكاليف الإيجار والرسوم الدراسية والغذائية وكسوة العيد وحضانة أطفاله الثلاثة، وأفادت في صحيفة الدعوى بأن المدعية دفعت إيجار مسكن لحضانة صغارها من المدعى عليه، قبل رفعها دعوى طلاق من المدعى عليه.

من جانبه، قال محامي المدعى عليه، في صحيفة الدعوى، إن المدعية أقامت الدعوى، لأنها تريد التربح المالي من المدعى عليه بعد طلاقها، متخذة من الدعوى مشروعاً استثمارياً، ومحاولة ابتزاز المدعى عليه وسلب أمواله بطريقة غير قانونية والإثراء على حسابه، لافتاً إلى أن راتب المدعى عليه بالكاد يكفي التزاماته المالية.