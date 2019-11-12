كاميرا تكشف جريمة سرقة مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي محاكمة آسيوي، متهم بسرقة مليون درهم من خزينة أحد المنازل، وحكمت عليه محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات، والإبعاد عن الدولة.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالتخطيط مع آخر (مجهول) لسرقة أحد المنازل، وذلك بعد مراقبة المنزل لمدة تزيد على 60 يوماً لدراسة كل تفاصيله، ومعرفة مواعيد عمل سكان المنزل، وأوقات وجودهم خارجه، حيث قام المتهم بدخول المنزل وسرقة نحو مليون درهم من الخزينة، فيما تم القبض على المتهم في منزله، وضبط الأموال المسروقة في يوم الجريمة نفسه، بعد تحديد شخصيته من خلال كاميرا المراقبة.

وطلب المتهم من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة معه، مرجعاً ارتكابه الجريمة إلى حاجته إلى إرسال أموال إلى عائلته، وقررت المحكمة حجز القضية إلى جلسة اليوم.