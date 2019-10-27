سقوط فتاة من الطابق الـ17 بسبب «سيلفي»

المصدر: محمد فودة - دبي

لقيت فتاة آسيوية (16 عاماً) أمس مصرعها، بعد سقوطها من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق الـ17 أثناء محاولة التقاط صورة لنفسها «سيلفي»، وهي عند حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.

وأفاد مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، بأن الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة (سيلفي) وهي تقف فوق كرسي ملاصق لحافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، محاولة التقاط خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق الـ17، فاختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، ما أدى إلى انزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه وسقوطها من الأعلى، بينما سقط الهاتف في الشرفة بشكل دراماتيكي مثير للغاية، حيث فارقت الحياة.

وأكد القاسم ضرورة توخي الحيطة والحذر من تصرفات كهذه، وضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء.

وأضاف أنه في أغلب الأحيان اعتدنا تنبيه سائقي السيارات من خطورة استخدام الموبايل أثناء السواقة، أمّا اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة ومؤسفة أخرى بسبب الموبايل أيضاً، حيث كانت ضحيتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعاً بسبب لقطة «سيلفي».