فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً في مستودع للمواد الكرتونية

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان من إخماد حريق شب في مستودع للمواد الكرتونية في المنطقة الصناعية الجديدة، الذي وقع ظهر اليوم، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال العميد محمد علي السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني عجمان، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وهو ما تحقق فعلاً حيث تمت السيطرة على الحريق خلال الخمس الدقائق الأولى من وصول الفرق، وثم بدأت عمليات التبريد كي لا تشب النيران مرة أخرى، أو تنتقل إلى مكان آخر، لافتاً أن فرق الدفاع المدني تعاملت بكل كفاءة واقتدار من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أن مركزين شاركا في عمليات الإطفاء والتبريد، وهي مركز الصناعية والإدارة، ولافتاً إلى الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي نظراً للجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحرائق.

وأضاف أن الفرق عند الوصول عملت على وضع خطة سريعة للتعامل مع الحريق وعدم انتقاله إلى أماكن أخرى، خصوصاً أن المستودع كان مليئ بالمواد الكرتونية و القابلة للاشتعال وناشد أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم التخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة الوقاية والسلامة بشكل دوري.