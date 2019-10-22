شهامة شاب مواطن تصيبه بعاهة مستديمة

المصدر: محمد فودة - دبي

أسفر موقف شهامة قام به موظف إماراتي، يبلغ من العمر 22 عاماً، عن إصابته بكسر عميق في عظام الجبهة، متسبباً في عاهة مستديمة، نتيجة الاعتداء عليه بقسوة من قبل أربعة خليجيين، وذلك بعد أن تدخّل لفضّ شجار بينهم وبين أحد الأشخاص، فاعتقد المتهمون أنه صديق الشخص الذي تشاجروا معه وضربوه، على الرغم من أنه تدخّل لتهدئة الموقف ولا يعرف أيّاً من الطرفين، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان موجوداً في مقهى أحد الفنادق نحو الساعة 5.30 صباحاً، برفقة اثنين من أصدقائه، حين حدثت مشادة كلامية بين المتهمين وشخص خامس، فتدخّل لتهدئتهم ثم عاد إلى طاولته.

وأشار إلى أنه أعتقد أن المشكلة انتهت عند هذه النقطة وتوجه إلى سيارته بمواقف الفندق، وعندما همّ بركوبها فوجئ بالمتهمين يركضون نحوه، ويسبّه أحدهم الذي التقط شيئاً من على الأرض، وعندما وصلوا إليه منعوه من التحرك، وأمسكه أحدهم من الخلف، وقام بضربه بحجر إنترلوك على مقدمة رأسه، فسقط أرضاً وكانت الدماء تسيل من فمه وأنفه ورأسه بغزارة، ثم لاذوا بالفرار، ونقله أصدقاؤه إلى المستشفى.

وأوضح أن المتهمين بدوا في حالة غير طبيعية، وكانوا يتصرفون بعدوانية بالغة، عازياً اعتداءهم عليه لاعتقادهم أنه صديق للشخص الذي تشاجر معهم، لكنه في الحقيقة لا يعرف أيّاً من الطرفين، وتدخّل فقط لاحتواء المشكلة، مشيراً إلى أنه تعرّض لكسر ونزيف داخلي بالجمجمة، وخضع لعملية جراحية في مقدمة الرأس استلزمت وضع صفيحة معدنية في رأسه، ولايزال يعاني الآلام والصداع ولم يشفَ من الإصابة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن التحريات دلت على تورط المتهمين الأربعة الذين تراوح أعمارهم من 21 إلى 26 عاماً، فتم ضبط اثنين منهم في مستشفى راشد، وأقرا بالاعتداء على المجني عليه بسبب تحرشه بصديقة أحدهم، وتم ضبط بقية المتهمين لاحقاً.