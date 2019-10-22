محاكمة شاب هدّد باغتصاب طفلة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

استمعت محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال شاهد إثبات في قضية شاب عربي متهم بشتم طفلة والتهديد باغتصابها هي ووالدتها من خلال برنامج «واتس أب»، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكان المتهم تواصل مع المجني عليها، ووجّه لها رسائل مكتوباً فيها عبارات شتم وتهديد باغتصابها، هي ووالدتها، من قبل شقيقه الذي يكبره سناً.

وبسؤال هيئة المحكمة المتهم، أنكر التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه لا يعرف المجني عليها إلا أنه يعرف شقيقها الأصغر، ولم تكن بينهما أية محادثات عبر برنامج «واتس أب»، وعند مواجهته بتفاصيل المحادثة أقرّ بأنه كتبها لتخويف الطفلة، وأنه لم يكن ينوي ارتكاب أي شيء تجاهها.

واستدعت هيئة المحكمة الشاهد على تفاصيل القضية لمواجهة المتهم، وسألته الهيئة عن صلة قرابته بالمتهم، فقال إن «المتهم صديقي، ولم أكن موجوداً أثناء الحادثة، بل اتصل بي وأخبرني بتفاصيلها التي تضمنت تهديد المجني عليها بالاغتصاب، هي ووالدتها، من قبل شقيقه».

وقدمت المحامية الموكلة من قبل المتهم دفوعاً تطالب فيها ببراءته لكيدية الدعوى، إذ إن هناك صلة قرابة بين المجني عليها والمتهم، وعرفت العائلتان بالمشكلات المستمرة بينهما، كما أن والدة المجني عليها رفعت دعوى تتهم الشاب بسبّ المجني عليها دون ذكر التهديد الموجّه لها.

وأجّلت هيئة المحكمة الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.