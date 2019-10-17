سنة سجناً لخليجي حاول تهريب مخدرات في زجاجة شامبو

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

خففت محكمة استئناف الفجيرة حكماً صادراً بحق خليجي بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، إلى السجن سنة واحدة وغرامة 20 ألف درهم، بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة إلى شقيقة المسجون عبر زجاجة شامبو.

وتعود تفاصيل القضية عندما قام المتهم بتسليم حقيبة تحتوي على ملابس خاصة بشقيقه المسجون على ذمة قضية مشاجرة، إلا أن رجل الشرطة المكلف بالحراسة شك في محتويات الحقيبة فأبلغ الجهات الأمنية المتخصصة التي تولت تفتيش محتويات الحقيبة بشكل دقيق، وتم العثور على كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل زجاجة شامبو ادعى المتهم أنه أحضرها لشقيقه من أجل استخدامها في الاستحمام، فتم القبض عليه بتهمة محاولة تهريب مؤثرات عقلية وحيازتها بقصد الترويج، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وبعد التحقيقات ثبتت تهمة الحيازة والترويج على المتهم وتم إحالته إلى المحكمة لمباشرة القضية، وخلال جلسات المحاكمة أقر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه أثناء توقيفه طلب منه إحضار حقيبته من غرفة نومه بالمنزل، فقام بإحضارها دون أن يعلم ما بداخلها، إلا أنه فوجئ بضبطه من قبل الجهات الأمنية بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الترويج، مؤكداً أنه لا يعلم مصدر هذه المواد ولا يتعاطاها من الأساس.

وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم، فاستأنف على الحكم.

المحكمة الابتدائية

قضت على

المتهم بالسجن 10

سنوات وغرامة

50 ألف درهم.