10 سنوات سجناً لمتهمين جلبا «هيروين» في كرسي متحرك وحذاء

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات على متهمين آسيويين بتهمة جلب ما يزيد على 2.1 كيلوغرام من الهيروين، أخفياها داخل كرسي متحرك، استخدمه المتهم الأول أثناء دخول الدولة عبر مطار دبي، وفي حذاء المتهم الثاني وحقيبتيهما.

وقال مفتش بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم الاشتباه في المتهم الثاني أثناء وجوده في صالة «القادمون» بمطار دبي المبنى رقم 1، وبتفتيشه وعرض الحذاء الذي كان يرتديه على جهاز كشف الأشعة تبين وجود كثافة غير طبيعية، وبفتح الحذاء تم العثور على قطعتين بنيتين داخله.

وأضاف أنه تم انتظار حقيبة المتهم وكرسي متحرك من على سير الحقائب، وعثر في الحقيبة على كمية أخرى من المخدرات، كما انتظر المتهم الأول الذي كان قادماً على كرسي متحرك برفقة أحد موظفي المطار، وعثر في حقيبته كذلك على كمية من مخدر الهيروين، كما اشتبه مفتشو الجمارك في الكرسي المتحرك الذي كان يجلس عليه، وتم فك الإطار الأيمن له وعثر على كمية أخرى، ولوحظ انبعاج أيضاً في القضبان الحديدية للكرسي، فتم ثقبها لتظهر بودرة بنية اللون محشوة داخل القضبان.

وأشار المفتش إلى أن المتهمين أخفيا المخدرات في حقيبتيهما بطريقة فنية بالأطراف، لكن تم التوصل إليها، وأحيلا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي استجوبتهما، ثم أحالتهما إلى النيابة العامة التي وجهت إليهما تهمة جلب وحيازة المخدرات بقصد ترويجها، وقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وسجنهما 10 سنوات.