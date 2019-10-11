بائع يساوم طفلة جنسياً مقابل قارورة مياه

المصدر: محمد فودة - دبي

ساوم بائع مياه من جنسية دولة آسيوية طفلة تبلغ من العمر 14 عاماً حين اقتحم شقة أسرتها بحجة وضع قنية المياه في المطبخ مستغلاً وجودها بمفردها، وأخبرها بأن والدها لم يدفع الثمن وهو مستعد للتغاضي عن ذلك مقابل قبلة، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، باستغلاله ضعفها وانفرداه بها وقيامه بتحسس يدها وتقبيلها.

وقالت المجني عليها طالبة من الجنسية الأسيوية إنها كانت في منزل أسرتها بمفردها عصر يوم 14 أغسسطس الماضي، وسمعت جرس الباب وحين فتحت شاهدت الشخص الذي يقوم دائماً بتوصيل المياه إلى منزلهم، وعند دخوله أصر على وضع إحدى قارورات المياه في الثلاجة المخصصة لها، ثم طلب منها كأسا من الماء، فاحضرته لها وفوجئت به يمسك يدها ويقبلها، فسحبت يدها بسرعة.

وأضافت انه حاول تحسس يدها مرة أخرى وكان ينظر إليها بطريقة مريبة فخافت منه وصرخت فيه حتى يغادر الشقة، حينئذ أخبرها بأن والديها لم يدفعا قيمة المياه المستحقة عليهما للشركة، وألمح لها بأنه سوف يدفع المبلغ مقابل هدية صغيرة، وأشار إلى شفتيه بأنه يريد منها تقبيله، فصرخت فيها مجدداً حتى غادر الشقة ثم اتصلت بوالدتها وأخبرتها بالواقعة.

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه قام بتقبيل يد المجني عليها ومسح على خدها وعرض عليها مبلغ 100 درهم لكنها رفضت، كما أنه طلب رقم هاتفها للتواصل معها.