6 أشخاص يسرقون 218 كرتونة ملابس من مستودع

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية متهم فيها ستة أشخاص من الجنسية الآسيوية بسرقة مستودع ألبسة، إذ تمكنوا من كسر الباب وسرقة 218 كرتونة من الملابس.

وتعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ للشرطة يفيد بسرقة مستودع للملابس في المنطقة الصناعية بالشارقة، وبعد وصول الفرق الأمنية المعنية لمحل الواقعة، اتضح أن المتهمين قاموا بإتلاف الباب عن طريق كسره، وتمكنوا من سرقة الكراتين من المستودع، وبالتحري ورفع البصمات تم الوصول للمتهمين وضبطهم وإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأقر المتهمون من الأول للرابع بالدخول ليلاً للمستودع بعد كسر القفل الخارجي، فيما اعترف الخامس بنقل البضائع المسروقة لمستودع المتهم السادس، وبمواجهة المتهم السادس بتهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة سرقة مقابل أجر قدره 2000 درهم عن كل أسبوع تبقى فيه البضاعة في مستودعه، فأنكرها وقال إنه لم يكن يعرف أن البضاعة مسروقة.