مروج يستخدم تقنية حديثة في توزيع المخدرات بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

أقر عاطل خليجي بحيازته كمية من مخدر الكريستال اشتراها من مروج أسيوي استخدم تقنية جي بي إس لتسليمه المخدرات، وذلك في محضر استدلال شرطة دبي وتحقيقات النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته.

وقال ضابط من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بتعاطي المتهم للمخدرات وحيازته كمية منها بقصد ترويجها على المتعاطين، ويستخدم مزرعة في منطقة الزيد لإخفاء المخدرات، فتم إجراء عملية بحث وتحر واستصدار إذن لضبط وتفتيش مسكن المتهم والمزرعة.

وأضاف أن فريق العمل انتقل إلى مكان تواجد المتهم في مقر سكنه بمنطقة الوحيدة بدبي وشوهد نائماً في غرفته فتم مداهمته وبتفتيش مسكنه لم يعثر على أي ممنوعات فتم اقتياده إلى المزرعة حيث ضبطت ثلاث لفافات من المخدرات مدفونة في منطقة رملية.

وبسؤاله ما إذا كان يستخدم المزرعة وكراً لتعاطي وإخفاء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد ترويجها أفاد بأنه دفنها بقصد التعاطي، لافتاً إلى أنه حصل عليه من شخص أسيوي، اتصل به قبل يومين من القبض عليه وطلب منه كمية من مخدر الكريستال بقيمة 6000 درهم، فوافق ذلك الشخص، ووضع له خطة دقيقة تعتمد على التقنيات الحديثة، إذ زوده أولاً برقم حسابه وطلب منه تحويل النقود دون أن يلتقيا، ثم وضع له المخدرات أسفل سيارة في منطقة انترناشيونال سيتي، وأرسل إليه خريطة المكان عبر تقنية تحديد المواقع "جي بي إس"

وبناء على ذلك ذهب المتهم وحصل على المخدرات حسب الخطة ثم توجه إلى المزرعة الموجودة هناك، وقام بدفن الكمية واعترف بتعاطيه، كما أثبت الفحص الطبي وجود آثار في دمه.